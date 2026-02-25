HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
14.51CHF
-0.10CHF
-0.69 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.02.2026 20:38:57
HSBC Sector Perform
HSBC Holdings
14.50 CHF -0.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
12.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
13.94 £
|
Abst. Kursziel*:
-13.89%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
13.94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.89%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
