HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

HSBC Sector Perform

HSBC Holdings
14.50 CHF -0.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
12.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
13.94 £ 		Abst. Kursziel*:
-13.89%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
13.94 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.89%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse