27.02.2026 18:43:03
London Stock Exchange (LSE) Outperform
London Stock Exchange
91.87 CHF 3.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13400 auf 13500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk für 2025 vorgelegt, schrieb Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
135.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
103.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
88.60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
