SMI 14'014 0.7%  SPI 19'256 0.5%  Dow 48'916 -1.2%  DAX 25'284 0.0%  Euro 0.9082 -0.5%  EStoxx50 6'138 -0.4%  Gold 5'263 1.6%  Bitcoin 50'361 -3.5%  Dollar 0.7680 -0.8%  Öl 72.5 2.2% 
Rohstoff-Marktbericht 27.02.2026 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 5.247,69 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 1,29 Prozent höher als am Vortag (5.181,10 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Silberpreis um 5,42 Prozent auf 93,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 88,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 5,09 Prozent auf 2.351,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.237,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,08 Prozent auf 1.782,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.763,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 2,27 Prozent auf 72,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 70,75 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 67,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,21 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,39 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,63 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,08 US-Dollar am Vortag auf 3,15 US-Dollar nach oben (+2,52Prozent).

Nach 2,86 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Freitagabend um -0,49 Prozent auf 2,85 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 19:00 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -0,81 Prozent auf 2,44 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,46 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:19 Uhr steigt der Maispreis um 1,15 Prozent auf 4,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,33 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,55 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,62 US-Dollar).

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 0,06 Prozent auf 1,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,48 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 11,57 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 317,60 US-Dollar am Vortag auf 315,50 US-Dollar nach unten (--0,66 Prozent).

Zudem bewegt sich der Sojabohnenölpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 0,61 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sojabohnenölpreis bei 0,61 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,76 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,99 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,83 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,10 Prozent auf 0,96 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Freitagabend lag der Milchpreis bei 14,93 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 14,93 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 2,30 Prozent auf 70,53 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 68,95 US-Dollar.

Zudem gibt der Kohlepreis am Freitagabend nach. Um -0,23 Prozent auf 106,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 106,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Reispreis. Um 4,52 Prozent verstärkt sich der Reispreis um 20:15 Uhr auf 10,40 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 9,95 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Holzpreis Gewinne verbuchen. Um 20:02 Uhr steigt der Holzpreis um 0,36 Prozent auf 559,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 557,00 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 13’415.30 12’688.62
Gold Krügerrand 1 oz 4’158.42 3’926.83
Gold Philharmoniker 1 oz 4’189.71 3’966.70
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 789.30 740.96
Goldbarren 250 g - philoro 33’009.31 31’746.29
Silber CombiBar® 100 g 362.20 221.68
Silber Maple Leaf 1 oz 90.60 70.49
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’711.29 2’286.11

