Apple Aktie 908440 / US0378331005

187.59
CHF
1.06
CHF
0.57 %
09:00:00
BRXC
15.09.2025 08:00:20

Apple Overweight

Apple
187.58 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple anlässlich der Markteinführung der iPhone-17-Modelle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Frühe Trends signalisierten eine bessere Nachfrage für die neuen Modelle als vor Jahresfrist, mit deutlicheren Zuwächsen bei den Basisversionen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 14:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 14:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Kursziel: $ 255.00
$ 255.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 234.07 		Abst. Kursziel*:
8.94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 234.06 		Abst. Kursziel aktuell:
8.95%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

