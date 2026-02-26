Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’471 0.0%  DAX 25’289.0200 0.5%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’179 0.3%  Bitcoin 52’088.1010 -0.7%  Dollar 1 0.2%  Öl 71.8100 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Sika41879292Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel hätte eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Dieser Milliarden-Fonds öffnet das Tor zu den Tech-Giganten
China verschärft Krypto-Kontrolle: Stablecoins und Tokenisierung im Visier
Suche...
eToro entdecken

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

68.50
CHF
-2.50
CHF
-3.52 %
17:31:41
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 18:35:15

HENSOLDT Kaufen

HENSOLDT
70.06 CHF -3.07%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt von 112 auf 104 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die gute Auftragsentwicklung bei dem Rüstungsunternehmen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege zwar leicht unter dem Konsens, doch dies führt der Experte auf einen konservativen Denkansatz zurück. Er sieht das Potenzial, dass die Ziele noch steigen./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
80.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
75.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18:35 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
12:01 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
11:06 HENSOLDT Buy Warburg Research
08:22 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:11 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 68.50 -3.52% HENSOLDT