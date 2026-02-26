HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
HENSOLDT Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hensoldt von 112 auf 104 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die gute Auftragsentwicklung bei dem Rüstungsunternehmen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege zwar leicht unter dem Konsens, doch dies führt der Experte auf einen konservativen Denkansatz zurück. Er sieht das Potenzial, dass die Ziele noch steigen./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
