Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
14.35CHF
0.75CHF
5.54 %
18:00:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.02.2026 20:13:26
Rolls-Royce Outperform
Rolls-Royce
14.35 CHF 5.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
13.52 £
|
Abst. Kursziel*:
18.30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
13.53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.30%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
17:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagvormittag mit Rolls-Royce ein (finanzen.ch)