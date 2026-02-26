Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
340.70CHF
1.30CHF
0.38 %
17:31:25
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.02.2026 19:39:45
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Konzernchef Oliver Bäte habe sich umfassend und zum Nachdenken anregend über die Chancen und Risiken geäußert, die KI für die Versicherungsbranche mit sich bringe, lobte Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
383.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
384.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.36%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Allianz
|
13:00
|Gewinne der Allianz sprudeln weiter - Aktie gibt trotzdem nach (AWP)
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
10:49
|Allianz-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral (finanzen.ch)
|
10:49
|JP Morgan Chase & Co.: Neutral-Note für Allianz-Aktie (finanzen.ch)
|
09:33
|Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Allianz-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)