26.02.2026 20:12:45
Salesforce Sector Perform
Salesforce
153.21 CHF 7.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 290 auf 210 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentliche Kennziffern vorgelegt, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit einer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 210.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 200.35
|
Abst. Kursziel*:
4.82%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 199.58
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.22%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|153.21
|7.21%
