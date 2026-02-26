Salesforce 153.21 CHF 7.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 290 auf 210 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentliche Kennziffern vorgelegt, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit einer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/he;

