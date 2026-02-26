Darum zeigt der Franken wenig Bewegung zu Euro und Dollar

Laut Analysten weist der Markt aktuell keinen klaren Trend auf. Vielmehr sei offen, in welche Richtung der nächste, grössere Impuls führen wird.

Der Schweizer Franken hat gegenüber den Hauptwährungen Dollar und Euro am Vormittag leicht eingebüsst. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9137 Franken und damit leicht mehr als am frühen Morgen mit 0,9124 Franken. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7745 etwas tiefer. Der Euro ging derweil leicht auf 1,1797 von 1,1817 US-Dollar am frühen Morgen zurück.

In diesem Umfeld blieben die geopolitischen die wichtigsten Einflussfaktoren, heisst es in einem Kommentar. Zwar habe es jüngst Signale für mögliche Zugeständnisse des Irans gegeben, die Gefahr einer US-Intervention am Persischen Golf bleibe aber präsent und auch Kuba müsse im Blick behalten werden.

Aus Sicht der Raiffeisen-Experten gibt die jüngste Aufwertung des Frankens derzeit keinen Anlass zur Sorge. Die SNB dürfte an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten, zumal sich die Inflation weiterhin am unteren Rand des Zielbandes bewegt und kurzfristig sogar leicht negativ ausfallen könnte, heisst es in einem Kommentar.

awp-robot/an/hr

Zürich (awp)