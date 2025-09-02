Apple Aktie 908440 / US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee sieht durch die besser als befürchtet ausgefallene US-Gerichtsentscheidung im Google-Prozess allenfalls moderaten Ergebnisgegenwind für Apple. Dies geht aus seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion hervor. US-Richter Amit Mehta entschied nämlich, dass Google Unternehmen wie Apple oder den Firefox-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen kann, dass sie seine Dienste vorinstallieren./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 05:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 255.00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 229.72
Abst. Kursziel*:
11.00%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 229.66
Abst. Kursziel aktuell:
11.04%
Analyst Name::
Samik Chatterjee
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
02.09.25
|Apple Aktie News: Apple verbilligt sich am Abend (finanzen.ch)
02.09.25
|Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
02.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
01.09.25
|Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
29.08.25
|Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien waren im 2. Quartal 2025 im Deutsche Bank-Portfolio (finanzen.ch)
29.08.25
|Apple-Aktie vor Keynote am 9. September im Blick: Das dürfte der iPhone-Konzern präsentieren (finanzen.ch)
29.08.25
|UK sought broad access to Apple customers’ data, court filing shows (Financial Times)
28.08.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|07:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|190.66
|3.19%
