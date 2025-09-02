Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

190.61
CHF
5.84
CHF
3.16 %
12:26:26
BRXC
03.09.2025 11:24:09

Apple Overweight

Apple
190.61 CHF 3.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee sieht durch die besser als befürchtet ausgefallene US-Gerichtsentscheidung im Google-Prozess allenfalls moderaten Ergebnisgegenwind für Apple. Dies geht aus seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion hervor. US-Richter Amit Mehta entschied nämlich, dass Google Unternehmen wie Apple oder den Firefox-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen kann, dass sie seine Dienste vorinstallieren./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 23:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 05:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 255.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 229.72 		Abst. Kursziel*:
11.00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 229.66 		Abst. Kursziel aktuell:
11.04%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

