Ahold Delhaize 31.17 CHF -0.58% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus stehe das US-Geschäft des Einzelhändlers, schrieb Frederick Wild in seinem am Sonntag veröffentlichten Ausblick auf den Quartalsbericht. Hier sieht Wild in Ahold einen vergleichsweise sichereren Hafen./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.