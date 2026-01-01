Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KI-Boom 2026 01.01.2026 01:32:00

Infineon-Aktie 2026: Kann der Chiphersteller vom KI-Hardware-Boom profitieren?

Infineon-Aktie 2026: Kann der Chiphersteller vom KI-Hardware-Boom profitieren?

Das Jahr 2026 könnte für den Halbleiterhersteller Infineon ein richtungsweisendes Jahr werden, das über die künftige Marktposition des Konzerns entscheiden könnte.

• Infineon kassiert Rückschläge im Automobil- und Industriesektor
• Umsatzrückgang im letzten Quartal 2025
• Halbleiterhersteller hebt Prognose für 2026 zweimal an

Der Infineon-CEO, Jochen Hanebeck, betonte, dass die weltweiten Investitionen, die in KI-Infrastruktur fliessen, nach wie vor steil nach oben gehen und Infineons adressierbarer Markt bis Ende dieses Jahrzehnts zwischen 8 und 12 Milliarden Euro erreichen werde, so ein Bericht auf Reuters.

Infineon muss Rückschläge im Automobil- und Industriesektor einstecken

Ausserhalb des KI-Sektors sieht es für Infineon laut Hanebeck nicht sehr optimistisch aus, heisst es weiter. Das Wachstumstempo in den Automobil- und Industriesektoren sei verhalten, wodurch das Risiko bestehe, dass Unternehmen ihre Lagerbestände bis Ende 2025 auf ein nicht tragfähiges Niveau reduzieren. Reuters zufolge erwarte Hanebeck für das letzte Quartal 2025 einen grösseren Rückgang der Umsätze als sonst. Zu erwarten sei ein Umsatzrückgang von 9 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro. Bereits von Oktober 2024 bis September 2025 verdiente Infineon, laut Handelsblatt, ungefähr 1 Milliarden Euro weniger als im Vorjahr.

So könnte das Jahr 2026 laut Infineon aussehen

Die Aussichten für die Gesamterlöse für das Jahr 2026 werden seitens Infineon trotz Gegenwinds durch Währungseffekte mit einem moderaten Anstieg gegenüber den 14,7 Milliarden Euro des Jahres 2025 eingeschätzt. Infineon ist im Bereich der Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren positiv gestimmt. In diesem stark wachsenden Segment hebt Infineon seine Prognose deutlich an: Statt der ursprünglich erwarteten 1 Milliarde Euro Umsatz im Jahr 2026 rechnet das Unternehmen nun mit 1,5 Milliarden Euro.

Vor diesem Hintergrund könnte sich Infineon ab 2026 tatsächlich als Profiteur des KI-Hardware-Booms positionieren. Während die Schwäche in den Automobil- und Industriesegmenten kurzfristig belastet, gewinnen die stark steigenden Investitionen in KI-Rechenzentren strategisch an Bedeutung und dürften laut einiger Experten zunehmend zum Wachstumstreiber werden. Gelingt es Infineon, seine Kompetenz bei Leistungshalbleitern und Stromversorgungslösungen weiter auszubauen, könnte das KI-Geschäft die zyklischen Risiken anderer Bereiche zumindest teilweise kompensieren. Ob dies gelingen wird bleibt - wie so oft - abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
Strategischer Ausblick für 2026: Deutsche Bank bleibt für den S&P 500 zuversichtlich
Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images,Infineon,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

