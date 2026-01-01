|Parkplatzhilfe
|
01.01.2026 02:41:00
Tesla-Aktie im Blick: Holiday Update verbessert Fahrzeug-Lokalisierung
Eine neue Funktion in der Tesla-App soll bei der Parkplatzsuche Abhilfe schaffen und das Auffinden des Fahrzeugs deutlich erleichtern.
• Detaillierte und dynamische Gestaltung
• Dashcam Funktion besser platziert
Tesla-App bekommt präzisen Vehicle Locator
Mit dem jüngsten App-Update führt Tesla einen präzisen Vehicle Locator ein, der das Auffinden des eigenen Fahrzeugs spürbar erleichtert. Auf dem Homescreen zeigt nun ein Echtzeit-Pfeil die genaue Richtung zum Auto an, wie Teslarati berichtet.
Zusätzlich zeigt die App die exakte Entfernung zum Fahrzeug an - ein Vorteil, der sich besonders in grossen Parkhäusern, vollen Parkplätzen oder nach Veranstaltungen bemerkbar macht. Anstelle von blosser Adresse oder Kartenansicht erhalten Fahrer damit eine deutlich intuitivere Orientierungshilfe, die den Weg zum Auto spürbar erleichtert. Wie TeslaNorth hervorhebt, ist die neue Lokalisierungsfunktion eine praktische Erweiterung und erinnert in ihrer Funktionsweise an Apples Find My App.
Interesting. The location arrow in the Tesla app now points to your car when you’re nearby. pic.twitter.com/b0yjmwwzxN- Whole Mars Catalog (@wholemars) December 7, 2025
Interessant: Der Pfeil in der Tesla-App zeigt nun direkt auf das Auto, sobald man in der Nähe ist. Wie der X.com-Nutzer Whole Mars Catalog beobachtet, passt sich die Richtung des Pfeils dabei dynamisch an, während man sich bewegt, und macht das Auffinden des Fahrzeugs noch intuitiver.
Verbesserte Dashcam-Integration in der Tesla-App
Der Zugriff auf die Dashcam Funktion der App, wurde durch das neue Update deutlich vereinfacht. Nutzer finden das feature nun auf der Startseite der App. Live-Bilder und gespeicherte Clips sind jetzt schneller aufrufbar. Mit dem Holiday Update 2025 sollen die Dashcam-Aufnahmen zudem um nützliche Overlays erweitert werden, die unter anderem Geschwindigkeit, Lenkwinkel, Gas- und Bremsdruck sowie den Status von Autopilot oder Full Self-Driving anzeigen, wie TeslaNorth beschreibt. Damit wird die Analyse von Fahrten und Vorfällen noch einfacher und informativer.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Der DAX verbuchte ebenso Gewinne.