25.02.2026 22:21:00
IonQ erzielt Quartalsgewinn über Prognose - Aktie legt zu
Nach US-Handelsschluss am Mittwoch legte IonQ seine Quartals- und Jahreszahlen vor. Das sind die Ergebnisse des Quantencomputing-Spezialisten.
Der Umsatz im letzten Quartal belief sich auf 61,89 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor 40,4 Millionen US-Dollar prognostiziert, nach 11,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 wies IonQ einen Verlust von 1,82 US-Dollar je Aktie aus. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Verlust bei -1,560 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten einen Verlust von -5,150 US-Dollar erwartet. Der Jahresumsatz des Unternehmens betrug 130,016 Millionen US-Dollar, nach 43,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den Umsatz für 2025 auf 108,5 Millionen US-Dollar geschätzt.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE bewegt sich die IonQ-Aktie zeitweise 6,70 Prozent höher bei 35,77 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
