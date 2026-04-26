Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brad Erickson zog am Montag ein erstes Branchenfazit von den bisher aus dem US-Internetbereich bekannten Quartalszahlen. Er sprach von vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen - abhängig davon, ob Unternehmen von dem KI-Megatrend profitieren oder nicht. Die Tech-Riesen Meta
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 263.99
|
Abst. Kursziel*:
13.64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 261.33
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.80%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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