Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’069 0.3%  SPI 18’452 0.3%  Dow 48’862 -0.6%  DAX 24’008 0.2%  Euro 0.9203 -0.3%  EStoxx50 5’803 -0.2%  Gold 4’636 2.0%  Bitcoin 59’737 -0.3%  Dollar 0.7861 -0.6%  Öl 116.4 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Sandisk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Caterpillar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Microsoft-Aktie fällt dennoch: Microsoft-Zahlen mit Umsatz- und Gewinnplus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
electrovac-Aktie enttäuscht am IPO-Tag: Erstkurs unter Ausgabepreis - Auch RENK, TKMS und Rheinmetall im Blick
Suche...
eToro entdecken

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

211.11
CHF
1.56
CHF
0.75 %
12:41:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.04.2026 12:08:13

Amazon Buy

Amazon
211.11 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 275 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten über den Oberkanten der Zielspannen gelegen, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen im Resümee des Quartalsberichts. Das Management habe an die lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in Trendthemen erinnert./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Amazon

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Amazon-Kurs >5 >10 >15
Fallender Amazon-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 325.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 263.04 		Abst. Kursziel*:
23.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 263.04 		Abst. Kursziel aktuell:
23.56%
Analyst Name::
Eric Sheridan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?