So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagvormittag

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Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.364,52 US-Dollar und damit -1,00 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.408,71 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -1,47 Prozent auf 64,37 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 65,33 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.717,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.760,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,47 Prozent.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -2,44 Prozent auf 1.341,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.375,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 88,07 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (88,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,02 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (83,27 US-Dollar) geht es um -1,41 Prozent auf 82,10 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Baumwolle um 09:32 Uhr ab. Es geht -1,83 Prozent auf 0,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,83 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,57 US-Dollar) geht es um -0,88 Prozent auf 4,53 US-Dollar nach unten.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,32 Prozent auf 312,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 311,00 US-Dollar.

Nach 0,69 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Donnerstagvormittag um -0,32 Prozent auf 0,69 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,53 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,80 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 113,59 US-Dollar am Vortag auf 111,74 US-Dollar nach unten (--1,63 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 09:50 Uhr notiert der Kohlepreis 0,53 Prozent stärker bei 123,25 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 122,60 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch