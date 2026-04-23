Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Mit Blick auf das erste Quartal seien die Herausforderungen für Amazon am höchsten, die Aktie bleibe aber sein Favorit./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 255.08
|
Abst. Kursziel*:
17.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 255.12
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.59%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
23.04.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Amazon Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Amazon (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Angriff der Cloud-Giganten: Warum Amazon mit Graviton die Vormachtstellung von Aktien wie Intel, NVIDIA & Co. attackiert (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Amazon-Aktie freundlich: Weitere Milliardeninvestition in Anthropic (AWP)
|
21.04.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|09:30
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|201.02
|-0.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:45
|
Barclays Capital
LANXESS Underweight
|10:29
|
Barclays Capital
T-Mobile US Overweight
|10:28
|
Barclays Capital
Deutsche Telekom Overweight
|10:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SMA Solar Hold
|10:25
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight
|10:17
|
Deutsche Bank AG
Saint-Gobain Hold
|10:14
|
Barclays Capital
SAP Overweight