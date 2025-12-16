Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’030 -0.2%  SPI 17’891 -0.2%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’120 0.2%  Euro 0.9350 0.1%  EStoxx50 5’734 0.3%  Gold 4’318 0.4%  Bitcoin 68’943 -1.3%  Dollar 0.7979 0.3%  Öl 60.1 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018Swiss Re12688156Novo Nordisk129508879
Top News
Binance Coin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Tron: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Suche...
eToro entdecken

Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

53.40
CHF
-0.20
CHF
-0.36 %
11:08:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.12.2025 09:57:58

Akzo Nobel Buy

Akzo Nobel
53.40 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für den Lackhersteller am Dienstag an den Verkauf von Akzo Nobel India an. Das neue Kursziel reflektiert damit gesunkene Verbindlichkeiten./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:48 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57.14 € 		Abst. Kursziel*:
26.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.79%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:57 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
25.11.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
24.11.25 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
20.11.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen