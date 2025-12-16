Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
53.40CHF
-0.20CHF
-0.36 %
11:08:35
BRXC
17.12.2025 09:57:58
Akzo Nobel Buy
Akzo Nobel
53.40 CHF -0.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für den Lackhersteller am Dienstag an den Verkauf von Akzo Nobel India an. Das neue Kursziel reflektiert damit gesunkene Verbindlichkeiten./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:48 / GST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
57.14 €
Abst. Kursziel*:
26.01%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
57.24 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.79%
Analyst Name::
Georgina Fraser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
21.07.25
|Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|09:57
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|53.45
|-0.28%
