Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Beim Farben- und Lackekonzern dürften günstigere Rohstoffpreise die schwächer erwarteten Absatzvolumina etwas ausgleichen, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.