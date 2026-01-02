Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
55.38CHF
1.14CHF
2.10 %
16:36:26
BRXC
Akzo Nobel Hold
Akzo Nobel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Beim Farben- und Lackekonzern dürften günstigere Rohstoffpreise die schwächer erwarteten Absatzvolumina etwas ausgleichen, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
59.48 €
Abst. Kursziel*:
-0.81%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
59.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.51%
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
21.07.25
|Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|14:20
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
