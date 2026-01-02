Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

55.38
CHF
1.14
CHF
2.10 %
16:36:26
BRXC
09.01.2026 14:20:16

Akzo Nobel Hold

Akzo Nobel
55.38 CHF 2.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Beim Farben- und Lackekonzern dürften günstigere Rohstoffpreise die schwächer erwarteten Absatzvolumina etwas ausgleichen, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
59.48 € 		Abst. Kursziel*:
-0.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
59.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.51%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

14:20 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
06.01.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
