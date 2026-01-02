Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
Akzo Nobel Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel anlässlich der geplanten Fusion mit dem US-Lackhersteller Axalta von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in Aussicht gestellten Einsparungen im Zuge des Deals seien ambitioniert, erschienen aber erreichbar, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht einige Parallelen mit dem erfolgreichen Zusammenschluss der Industriegase-Hersteller Linde und Praxair im Jahr 2018./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.94 €
|
Abst. Kursziel*:
29.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.89%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
|
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|54.37
|-2.21%
