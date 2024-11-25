NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 64 auf 59 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst James Hooper geht davon aus, dass die Fusion mit Axalta weniger problematisch ist, als es die Kursreaktion vermuten lässt. In dem Prozess gebe es aber viele Fragezeichen und fundamental werde sich vor 2026 wohl nicht viel verbessern, schrieb er am Montag. Bei der Fusion geht von einem längeren Prozess aus und sieht auch noch eine Hürde in der Unzufriedenheit von Axalta-Aktionären./tih/ag;