Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Fusionsplänen mit dem US-Konzern Axalta mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Hauptthema der Telefonkonferenz dürften die regulatorischen Hürden für die Genehmigung des Deals sein, schrieb Geoff Haire am Dienstagmorgen. Er ging davon aus, dass sich die wichtigsten kartellrechtlichen Bedenken auf Beschichtungen für den Automobilmarkt konzentrieren werden. Zudem thematisierte der Analyst mögliche Ausfallgebühren, falls eine Partei zurücktritt sowie unter anderem auch die Begründung für die Fusion./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
54.32 €
|
Abst. Kursziel*:
15.98%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.46%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
|
21.10.25