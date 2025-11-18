Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

51.02
CHF
0.35
CHF
0.69 %
12:55:37
BRXC
19.11.2025 11:17:33

Akzo Nobel Neutral

Akzo Nobel
51.02 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Fusionsplänen mit dem US-Konzern Axalta mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Hauptthema der Telefonkonferenz dürften die regulatorischen Hürden für die Genehmigung des Deals sein, schrieb Geoff Haire am Dienstagmorgen. Er ging davon aus, dass sich die wichtigsten kartellrechtlichen Bedenken auf Beschichtungen für den Automobilmarkt konzentrieren werden. Zudem thematisierte der Analyst mögliche Ausfallgebühren, falls eine Partei zurücktritt sowie unter anderem auch die Begründung für die Fusion./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

