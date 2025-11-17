Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
Akzo Nobel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mit der geplanten Übernahme des US-Lackeherstellers Axalta durch den niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel dürfte die Marktkonzentration im Bereich Autoreparaturlacke deutlich zunehmen, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass Akza und/oder Axalta Aktivitäten abstoßen müsse, um die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zu bekommen, was auch den Zeitplan und die Synergien beeinflussen könnte./rob/gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
54.40 €
Abst. Kursziel*:
37.87%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
53.52 €
Abst. Kursziel aktuell:
40.13%
Analyst Name::
Gaurav Jain
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
18.11.25
Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta
18.11.25
Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta
21.10.25
Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
21.07.25
Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
08:04
Akzo Nobel Overweight
Barclays Capital
24.11.25
Akzo Nobel Market-Perform
Bernstein Research
20.11.25
Akzo Nobel Buy
Deutsche Bank AG
19.11.25
Akzo Nobel Neutral
UBS AG
08:04
Akzo Nobel Overweight
Barclays Capital
24.11.25
Akzo Nobel Market-Perform
Bernstein Research
20.11.25
Akzo Nobel Buy
Deutsche Bank AG
19.11.25
Akzo Nobel Neutral
UBS AG
08:04
Akzo Nobel Overweight
Barclays Capital
20.11.25
Akzo Nobel Buy
Deutsche Bank AG
24.11.25
Akzo Nobel Market-Perform
Bernstein Research
19.11.25
Akzo Nobel Neutral
UBS AG
