Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’984 0.4%  SPI 17’844 0.4%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’087 0.2%  Euro 0.9375 0.1%  EStoxx50 5’727 0.1%  Gold 4’210 0.3%  Bitcoin 74’132 2.1%  Dollar 0.8047 0.0%  Öl 63.1 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia46664220Idorsia36346343
Top News
Tesla-Aktie unter Druck: Morgan Stanley hebt Kaufempfehlung auf
Aktie im Blick: BioNTech überzeugt mit neuen Studiendaten zu Lungenkrebs-Immuntherapie
US-Präsident Trump sieht Problem für Netflix bei Warner-Deal - Aktien uneins
IBM-Aktie wenig bewegt: Konzern verhandelt über Milliardenübernahme von Confluent
Klöckner-Aktie schnellt hoch: Verhandlungen über mögliches Übernahmeangebot bestätigt
Suche...
eToro entdecken

Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

51.62
CHF
-0.30
CHF
-0.58 %
12:35:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.12.2025 11:06:08

Akzo Nobel Overweight

Akzo Nobel
51.62 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Nach tiefem Eintauchen in die globale Farben- und Lackbranche ist Analyst Gaurav Jain vom langfristigen Wertpotenzial des Deals mit Axalta überzeugt, wie er am Sonntag schrieb./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 18:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55.02 € 		Abst. Kursziel*:
36.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.92%
Analyst Name::
Gaurav Jain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse