Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’247 -0.2%  SPI 18’215 0.0%  Dow 49’085 1.5%  DAX 24’856 1.3%  Euro 0.9283 -0.1%  EStoxx50 5’923 1.3%  Gold 4’446 2.7%  Bitcoin 74’298 2.5%  Dollar 0.7925 0.0%  Öl 61.5 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Chevron1281709Idorsia36346343Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Trendwende bei SAP-Aktie? Warum Anleger nach dem 52-Wochen-Tief jetzt zugreifen - Entscheidende Phase
Darum gibt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas nach
Flughafen Zürich-Aktie stärker: Flugaufkommen in Zürich fast zurück auf Vor-Corona-Niveau
Microsoft-CEO Satya Nadella mahnt pauschale Kritik an künstlicher Intelligenz zu beenden - Aktie wenig bewegt
Suche...

Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

55.60
CHF
0.42
CHF
0.77 %
17:29:59
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.01.2026 16:32:55

Akzo Nobel Market-Perform

Akzo Nobel
55.60 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach den jüngsten Gesprächen mit dem Unternehmen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Kunden des Herstellers von Farben und Lacken dürften angesichts des allgemein schwachen Marktumfelds vorsichtig bleiben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Handel im vierten Quartal dürfte ähnlich gewesen sein wie im dritten./ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
59.80 € 		Abst. Kursziel*:
-1.34%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
59.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.60%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten