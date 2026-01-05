NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach den jüngsten Gesprächen mit dem Unternehmen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Kunden des Herstellers von Farben und Lacken dürften angesichts des allgemein schwachen Marktumfelds vorsichtig bleiben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Handel im vierten Quartal dürfte ähnlich gewesen sein wie im dritten./ck/jha/;