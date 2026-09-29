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CAC 40 aktuell 29.09.2026 17:58:15

Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter

Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Dienstagabend zogen sich die Börsianer in Paris zurück.

Stellantis
3.84 CHF -1.31%
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Am Dienstag stand der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0.53 Prozent im Minus bei 8’035.87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.415 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.095 Prozent auf 8’086.16 Punkte an der Kurstafel, nach 8’078.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8’023.98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’107.28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 8’401.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’367.33 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Wert von 7’880.87 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 1.94 Prozent ein. Bei 8’755.03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 334’517 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202.858 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8.45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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