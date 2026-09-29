Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt ab

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 0.30 Prozent tiefer bei 8’053.90 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.415 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.095 Prozent auf 8’086.16 Punkte an der Kurstafel, nach 8’078.48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8’050.95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’107.28 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der CAC 40 8’401.18 Punkte auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Wert von 8’367.33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’880.87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.72 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 202’132 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202.858 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch