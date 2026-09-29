Handel in Paris: CAC 40 zum Start im Aufwind

Am Dienstag erhöht sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0.09 Prozent auf 8’086.03 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.415 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.095 Prozent auf 8’086.16 Punkte an der Kurstafel, nach 8’078.48 Punkten am Vortag.

Bei 8’095.76 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’077.75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 8’401.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’367.33 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 7’880.87 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.33 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 12’852 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202.858 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.36 erwartet. Renault-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.45 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch