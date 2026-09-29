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29.09.2026 12:26:40
Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 steigen
Aktuell zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.
Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0.21 Prozent auf 8’095.08 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.415 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.095 Prozent auf 8’086.16 Punkte an der Kurstafel, nach 8’078.48 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’063.61 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’107.28 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der CAC 40 bei 8’401.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’367.33 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Wert von 7’880.87 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1.22 Prozent nach. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 95’652 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 202.858 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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