Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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07.09.2026 17:58:14
Zuversicht in Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Montagshandels im Plus
So performte der CAC 40 am Montag letztendlich.
Am Montag verbuchte der CAC 40 via Euronext schlussendlich ein Plus in Höhe von 0.33 Prozent auf 8’306.15 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.486 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8’272.76 Zählern und damit 0.073 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8’278.77 Punkte).
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’317.37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8’255.72 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 07.08.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’714.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’218.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 7’674.78 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.35 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 336’773 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 211.072 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.86 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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