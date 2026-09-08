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Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952

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Weitere Kapitalerhöhung 08.09.2026 09:25:00

Newron nimmt weitere Millionen aus Finanzierungsrunde ein - Aktie schwächelt

Newron nimmt weitere Millionen aus Finanzierungsrunde ein - Aktie schwächelt

Das Biotechunternehmen Newron hat im Rahmen der bereits im Februar vereinbarten Finanzierung für die weitere Entwicklung von Evenamide eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt.

Newron Pharmaceuticals
11.52 CHF -0.02%
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Eine Investorengruppe zeichnete 433'070 neue Aktien und stellte dem Unternehmen damit brutto 5,5 Millionen Euro zur Verfügung, wie Newron am Dienstag mitteilte. Die neuen Aktien sollen ab Dienstag an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.

Die Finanzierung ist Teil eines Pakets von insgesamt bis zu 38 Millionen Euro, das Newron im Februar mit bestehenden und neuen Investoren aus Europa und Asien vereinbart hatte. In einer ersten Tranche zeichnete die Investorengruppe bis zu 779'624 neue Aktien zu je 19,24 Euro, was einem Bruttoerlös von bis zu 15 Millionen Euro entsprach.

Eine weitere Tranche über 5,5 Millionen Euro soll spätestens bis Ende November folgen, heisst es. Zusätzliche 12 Millionen Euro seien an positive Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studien ENIGMA-TRS 1 und 2 mit Evenamide geknüpft.

Mit den Mitteln will Newron die Entwicklung von Evenamide als mögliche Zusatztherapie bei therapieresistenter Schizophrenie weiter vorantreiben und die Finanzierung über die entscheidenden 12-Wochen-Daten hinaus sichern.

Die Newron-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,85 Prozent auf 11,66 Franken nach.

an/to

Bresso (awp)

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Newron-CEO zuversichtlich hinsichtlich laufenden Phase-III-Studien mit Evenamide - Aktie schwächelt

Bildquelle: Newron Pharmaceuticals
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