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Index-Performance im Fokus 08.09.2026 12:26:22

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach

Am Dienstag ziehen sich die Anleger in Paris zurück.

Pernod Ricard
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Am Dienstag verliert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0.21 Prozent auf 8’288.63 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.486 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.458 Prozent tiefer bei 8’268.12 Punkten, nach 8’306.15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8’257.60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’294.42 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 8’714.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’199.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7’734.84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.14 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 83’010 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 211.072 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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