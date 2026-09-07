Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Kursentwicklung
|
07.09.2026 15:58:14
Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus
Heute zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.43 Prozent stärker bei 8’314.62 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.486 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.073 Prozent tiefer bei 8’272.76 Punkten in den Montagshandel, nach 8’278.77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’315.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’255.72 Punkten verzeichnete.
CAC 40 auf Jahressicht
Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Stand von 8’714.93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’218.24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’674.78 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.46 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 189’635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 211.072 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.86 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
15:58
|Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
04.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|29.05.26
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’307.21
|0.34%
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.