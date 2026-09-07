Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.43 Prozent stärker bei 8’314.62 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.486 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.073 Prozent tiefer bei 8’272.76 Punkten in den Montagshandel, nach 8’278.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’315.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’255.72 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Stand von 8’714.93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’218.24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’674.78 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.46 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 189’635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 211.072 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.86 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch