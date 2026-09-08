Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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08.09.2026 12:26:22
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.
Um 12:08 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.14 Prozent auf 6’395.06 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.441 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.156 Prozent leichter bei 6’394.01 Punkten, nach 6’403.99 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6’400.66 Punkte, das Tagestief hingegen 6’362.45 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 6’523.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’062.29 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 5’362.81 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2.49 Prozent auf 83.04 EUR), BMW (+ 2.20 Prozent auf 64.22 EUR), BASF (+ 1.53 Prozent auf 53.84 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.85 Prozent auf 28.48 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.56 Prozent auf 48.37 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-3.55 Prozent auf 58.63 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.30 Prozent auf 501.20 EUR), Allianz (-0.98 Prozent auf 443.00 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.91 Prozent auf 6.67 EUR) und Airbus SE (-0.84 Prozent auf 196.98 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1’122’824 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 565.562 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.73 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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