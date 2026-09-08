Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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08.09.2026 09:28:17
CAC 40 aktuell: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab
Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:10 Uhr um 0.21 Prozent leichter bei 8’288.83 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.486 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.458 Prozent auf 8’268.12 Punkte an der Kurstafel, nach 8’306.15 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’268.12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8’292.87 Einheiten.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’714.93 Punkte. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 8’199.29 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 7’734.84 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1.14 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 20’911 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 211.072 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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