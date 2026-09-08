|Krypto-Marktbericht
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08.09.2026 12:43:06
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.
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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gesunken. So verlor Bitcoin um 12:31 0,36 Prozent auf 78.809,88 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 79.093,85 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,6 Prozent aufweist und bei 10,30 EUR notiert.
Zudem gewinnt Litecoin am Dienstagmittag hinzu. Um 0,80 Prozent auf 55,69 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 55,25 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 0,02 Prozent auf 2.491,34 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.490,92 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 0,36 Prozent auf 258,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 259,03 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Dienstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,400 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,397 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,88 Prozent auf 515,15 US-Dollar. Gestern war Monero noch 519,72 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2204 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2206 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1915 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1937 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Tron-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,15 Prozent auf 0,3384 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3345 US-Dollar wert.
Daneben steigt Binancecoin um 2,27 Prozent auf 756,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 740,03 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0907 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0906 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,07 Prozent auf 103,78 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 103,85 US-Dollar.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 0,89 Prozent auf 8,159 US-Dollar, nach 8,087 US-Dollar am Vortag.
Nach 12,76 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 0,29 Prozent auf 12,72 US-Dollar gesunken.
Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 0,84 Prozent auf 0,8265 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8196 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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