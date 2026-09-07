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07.09.2026 09:28:16
Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Start Verluste
Der CAC 40 bewegt sich am Montagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0.04 Prozent auf 8’275.34 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.486 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.073 Prozent auf 8’272.76 Punkte an der Kurstafel, nach 8’278.77 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8’264.71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’280.35 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 8’714.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 8’218.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, lag der CAC 40 bei 7’674.78 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0.978 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 4’138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 211.072 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.86 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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