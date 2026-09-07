Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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07.09.2026 12:26:14
Handel in Paris: CAC 40 notiert im Plus
Der CAC 40 wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.
Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.11 Prozent fester bei 8’288.20 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.486 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.073 Prozent leichter bei 8’272.76 Punkten, nach 8’278.77 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’291.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’255.72 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 8’714.93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’218.24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’674.78 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.13 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 106’345 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 211.072 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.66 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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