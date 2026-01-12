Air Liquide 146.83 CHF -0.11% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen von 205 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) im zweiten Halbjahr dürfte zwei Prozent über den Konsensschätzungen liegen, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des französischen Industriegaseanbieters werde mit einem Abschlag von 25 Prozent zum Wettbewerber Linde bewertet./rob/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



