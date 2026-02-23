CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Thilo Kleibauer attestierte dem Fotodienstleister am Dienstag ein solides Jahresviertel. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr habe die Konsensschätzung allerdings leicht verfehlt, hieß es in einer Studie. Die Bewertung der Aktie sei "hochattraktiv"./rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
101.00 €
Abst. Kursziel*:
38.61%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
102.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
36.72%
Analyst Name::
Thilo Kleibauer
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
07:00
|EQS-News: CEWE: Further increase in turnover and earnings in 2025, all targets achieved (EQS Group)
07:00
|EQS-News: CEWE: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht (EQS Group)
23.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
23.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
16.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
16.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
09.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
09.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|10:40
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|13.11.25
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|91.70
|0.77%
