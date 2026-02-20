Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'839 0.3%  SPI 19'059 0.2%  Dow 49'395 -0.5%  DAX 25'085 0.2%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6'082 0.4%  Gold 5'041 0.9%  Bitcoin 52'808 1.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.5 -0.7% 
Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

20.02.2026 08:50:51

Air Liquide Neutral

Air Liquide
158.59 CHF 3.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern habe im zweiten Halbjahr sowie im Gesamtjahr 2025 ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in einer ersten Reaktion. Die für 2026/27 avisierte operative Margenverbesserung (Ebit) entspreche den Schätzungen. Eine deutliche Kursreaktion der Aktie sei nicht zu erwarten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:37 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
185.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
172.28 € 		Abst. Kursziel*:
7.38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
173.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.69%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

