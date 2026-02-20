NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Der Gasekonzern habe im zweiten Halbjahr sowie im Gesamtjahr 2025 ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in einer ersten Reaktion. Die für 2026/27 avisierte operative Margenverbesserung (Ebit) entspreche den Schätzungen. Eine deutliche Kursreaktion der Aktie sei nicht zu erwarten./rob/gl/ag;