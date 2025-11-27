Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

153.30
CHF
-0.40
CHF
-0.26 %
10:50:52
BRXC
28.11.2025 09:17:40

Air Liquide Neutral

Air Liquide
153.30 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay. Der Industriegasekonzern Air Liquide habe zwar auch dank Kostenmaßnahmen mittelfristig robuste Aussichten, die Aktien seien allerdings teuer./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Kursziel: 185.00 €
185.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
164.20 € 		Abst. Kursziel*:
12.67%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
164.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.52%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse