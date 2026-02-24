Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'977 0.8%  SPI 19'170 0.6%  Dow 48'804 -1.7%  DAX 24'956 -0.2%  Euro 0.9120 -0.1%  EStoxx50 6'112 0.0%  Gold 5'158 -1.3%  Bitcoin 48'727 -2.5%  Dollar 0.7745 0.0%  Öl 71.9 0.6% 
Zollurteil im Fokus 24.02.2026 14:10:00

Deshalb legt der US-Dollar zu Franken und Euro leicht zu

Deshalb legt der US-Dollar zu Franken und Euro leicht zu

Der US-Dollar hat sich am Montag etwas von seinen Verlusten über das Wochenende erholt.

So geht der Greenback aktuell zu 0,7732 Franken um. Am Morgen hatte er noch bei 0,7717 Franken notiert. Auch zum Euro hat er Boden gut gemacht. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar aktuell bei 1,1805 nach 1,1831 am frühen Morgen. Der Euro hat sich zum Franken bei einem Stand von 0,9128 Franken kaum bewegt.

Wie die Commerzbank am Morgen verkündete, herrscht wieder "Zoll-Chaos". Nachdem der Oberste Gerichtshof am Freitag einen Grossteil der von der Trump-Regierung letztes Jahr eingeführten Importzölle für null und nichtig erklärte, liess die Antwort des US-Präsidenten nicht lange auf sich warten.

Trump kündigte die Einführung eines globalen Zolls in Höhe von 10 Prozent an, nur um diesen am nächsten Tag auf Truth Social auf 15 Prozent zu erhöhen. Damit schöpft Trump die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes, auf das er sich beruft, voll aus.

Marktbeobachter rechnen nun mit einer anhaltend hohen Volatilität. Infolge der neu entfachten Unsicherheit verteuerten sich auch Gold und Silber.

awp-robot/ls/mk

Zürich (awp)

USD/JPY 155.9110 1.2970
0.84

Datum Titel
14:21 Handel zwischen Deutschland und Frankreich legt leicht zu
14:18 Aktien Frankfurt: Dax kämpft mit 25.000-Punkte-Marke
14:15 KORREKTUR: Selenskyj drängt auf Freigabe von EU-Kreditpaket
14:14 Orban beharrt auf russischem Öl vor Ukraine-Hilfen
14:19 ElringKlinger-Aktie in Grün: Wachstum bei E-Mobilität - Umsatz rückläufig
14:10 ROUNDUP: Immer mehr Ärzte kommen aus dem Ausland
14:04 BFH : Luxusgut-Verkauf kann steuerfrei sein
14:04 GNW-News: Nu-Tek BioSciences rückt auf der DCAT Week 2026 tierfreie Peptone und die Leistungsfähigkeit seiner Lieferkette in den Mittelpunkt
14:07 AMD-Aktie springt zweistellig hoch: Partnerschaft mit Meta wird vertieft
13:59 WDH/AKTIEN IM FOKUS: Höhenflug der Energieversorger - Weltlage bleibt unsicher