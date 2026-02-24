US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
Zollurteil im Fokus
|
24.02.2026 14:10:00
Deshalb legt der US-Dollar zu Franken und Euro leicht zu
Der US-Dollar hat sich am Montag etwas von seinen Verlusten über das Wochenende erholt.
Wie die Commerzbank am Morgen verkündete, herrscht wieder "Zoll-Chaos". Nachdem der Oberste Gerichtshof am Freitag einen Grossteil der von der Trump-Regierung letztes Jahr eingeführten Importzölle für null und nichtig erklärte, liess die Antwort des US-Präsidenten nicht lange auf sich warten.
Trump kündigte die Einführung eines globalen Zolls in Höhe von 10 Prozent an, nur um diesen am nächsten Tag auf Truth Social auf 15 Prozent zu erhöhen. Damit schöpft Trump die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes, auf das er sich beruft, voll aus.
Marktbeobachter rechnen nun mit einer anhaltend hohen Volatilität. Infolge der neu entfachten Unsicherheit verteuerten sich auch Gold und Silber.
awp-robot/ls/mk
Zürich (awp)
