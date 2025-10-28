Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

161.04
CHF
1.94
CHF
1.22 %
28.10.2025
Air Liquide Neutral

Air Liquide
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi ließ seine Schätzungen für den Industriegasekonzern nach dem weitgehend erwartungsgemäßen Quartalsbericht in seiner Nachbetrachtung am Dienstagabend nahezu unangetastet./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
185.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
175.30 € 		Abst. Kursziel*:
5.53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
174.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.27%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

