24.02.2026 12:43:00
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
IonQ legt am Mittwoch Zahlen vor. Was Analysten erwarten.
IonQ öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,507 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 45,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,930 USD je Aktie erzielt worden waren.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 244,83 Prozent auf 40,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -5,150 USD je Aktie, gegenüber -1,560 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 108,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 43,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu IonQ
|
23.02.26
|IonQ Aktie News: IonQ am Abend schwächer (finanzen.ch)
|
23.02.26
|IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Montagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag leicht auftwärts, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.