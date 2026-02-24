Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IonQ öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,507 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 45,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,930 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 244,83 Prozent auf 40,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -5,150 USD je Aktie, gegenüber -1,560 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 108,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 43,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch