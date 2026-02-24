CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
24.02.2026 12:36:00
CEWE-Aktie etwas fester: Starkes Weihnachtsgeschäft
Der Fotodienstleister CEWE hat dank des Weihnachtsgeschäfts 2025 seine Ziele erreicht.
Der Umsatz kletterte 2025 im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen in Oldenburg mitteilte. Dies liegt am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten 835 bis 865 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen des Managements liegt. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, beim operativen Gewinn aber im Mittel mehr auf dem Zettel stehen.
Die Aktie des im Kleinwerteindex SDax gelisteten Unternehmens nahm zuletzt um 0,39 Prozent zu auf 102,00 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie rund zwei Prozent an Wert verloren.
Analyst Thilo Kleibauer von Warburg Research attestiert dem Fotodienstleister ein solides Jahresviertel. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr habe die Konsensschätzung allerdings leicht verfehlt. CEWE sei auf einem guten Weg, ein stetiges und profitables Wachstum fortzusetzen. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei am unteren Ende der langfristigen Bewertungsspanne "hochattraktiv".
Das Weihnachtsquartal ist traditionell das stärkste für den Konzern, der unter anderem selbst gestaltbare Fotobücher anbietet. Im Schlussquartal verdiente CEWE auch diesmal den Grossteil seines Jahresergebnisses. Die vollständigen Zahlen für 2025 will das Unternehmen am 26. März veröffentlichen.
/err/mne/stk
OLDENBURG (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
07:00
|EQS-News: CEWE: Further increase in turnover and earnings in 2025, all targets achieved (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: CEWE: Umsatz und Ergebnis 2025 weiter gesteigert, alle Ziele erreicht (EQS Group)
|
23.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.02.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|10:40
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|13.11.25
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
