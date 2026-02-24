Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CEWE Stiftung Aktie

24.02.2026

CEWE-Aktie etwas fester: Starkes Weihnachtsgeschäft

CEWE-Aktie etwas fester: Starkes Weihnachtsgeschäft

Der Fotodienstleister CEWE hat dank des Weihnachtsgeschäfts 2025 seine Ziele erreicht.

CEWE Stiftung
92.70 CHF -0.08%
"Unsere hervorragende Lieferfähigkeit in der Saisonspitze zu Weihnachten hat den starken Jahresendspurt getragen", sagte CEWE-Chef Thomas Mehls laut einer Mitteilung am Dienstag.

Der Umsatz kletterte 2025 im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen in Oldenburg mitteilte. Dies liegt am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten 835 bis 865 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was im Rahmen der Erwartungen des Managements liegt. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, beim operativen Gewinn aber im Mittel mehr auf dem Zettel stehen.

Die Aktie des im Kleinwerteindex SDax gelisteten Unternehmens nahm zuletzt um 0,39 Prozent zu auf 102,00 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie rund zwei Prozent an Wert verloren.

Analyst Thilo Kleibauer von Warburg Research attestiert dem Fotodienstleister ein solides Jahresviertel. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr habe die Konsensschätzung allerdings leicht verfehlt. CEWE sei auf einem guten Weg, ein stetiges und profitables Wachstum fortzusetzen. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei am unteren Ende der langfristigen Bewertungsspanne "hochattraktiv".

Das Weihnachtsquartal ist traditionell das stärkste für den Konzern, der unter anderem selbst gestaltbare Fotobücher anbietet. Im Schlussquartal verdiente CEWE auch diesmal den Grossteil seines Jahresergebnisses. Die vollständigen Zahlen für 2025 will das Unternehmen am 26. März veröffentlichen.

