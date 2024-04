NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Umsatzahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Der Umsatz liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Wachstum im Geschäftsfeld Gas & Services liege unter seiner Annahme und unter der Markterwartung./bek/ck;