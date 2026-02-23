Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
Air Liquide Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide von 202 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Solide wie immer", schrieb Sebastian Bray am Montag in seinem Resümee zu den Jahreszahlen des Gasekonzerns. Die Aktien hätten im Nachgang - ähnlich wie ein Jahr zuvor - die längst überfällige Trendumkehr nach einer im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Entwicklung geschafft. Die Zahlen untermauerten auch das langfristige operative Margenpotenzial (Ebit). Der Bewertungsrückstand auf Konkurrent Linde könnte schrumpfen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
206.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
174.96 €
|
Abst. Kursziel*:
17.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
174.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.02%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|08:51
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:28
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|159.30
|-0.43%
