23.02.2026 08:28:04

Air Liquide Overweight

Air Liquide
159.30 CHF -0.43%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Bei dem Gasekonzern seien die Wachstumsprognosen konservativ angesetzt, schrieb Analyst Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Luft nach oben sieht er im Elektronikbereich sowie in der amerikanischen und europäischen Industrie, während sich die Margenperspektive verbessere. Die Aktie wirke zunehmend attraktiv in einem Umfeld struktureller Bedenken, die es in anderen defensiven Segmenten der europäischen Chemiebranche gebe./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 21:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Overweight
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
195.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
175.12 € 		Abst. Kursziel*:
11.35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
174.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.72%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

08:51 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:28 Air Liquide Overweight Barclays Capital
07:55 Air Liquide Outperform Bernstein Research
20.02.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
20.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
