LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Bei dem Gasekonzern seien die Wachstumsprognosen konservativ angesetzt, schrieb Analyst Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Luft nach oben sieht er im Elektronikbereich sowie in der amerikanischen und europäischen Industrie, während sich die Margenperspektive verbessere. Die Aktie wirke zunehmend attraktiv in einem Umfeld struktureller Bedenken, die es in anderen defensiven Segmenten der europäischen Chemiebranche gebe./rob/tih/ag;